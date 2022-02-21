Елизавета Туктамышева опубликовала пост об Олимпиаде-2022 в Пекине

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями, погружаются в этот мир: объединяются, поддерживают, обсуждаются, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство, и всегда есть о чём поговорить.

Поздравляю всех спортсменов с окончанием Олимпиады — вы герои!

За каким видом спорта вы следили больше всего? И за кого болели?» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

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