Петтер Нортуг одним словом отреагировал на пост Клебо о сходе с марафона на Олимпиаде-2022
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оставил комментарий под постом пятикратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо в «Инстаграме». Ранее Клебо, комментируя сход с усечённого марафона (30 км) на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, написал: «Надеялся, что Олимпиада завершится для меня лучше… Но вчера решил дать себе шанс, посмотреть, выдержит ли мой организм, но он не справился. Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен, но его не было. Поэтому я чувствовал, что не занимаю чьё-то место, выходя на старт».
«Чемпион», — написал Нортуг в комментариях.
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