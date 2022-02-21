Елена Вяльбе обратилась к сборной России и болельщикам

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе опубликовала новый пост в «Инстаграме». Она поблагодарила команду за работу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай), а болельщиков — за поддержку.
«Вот и подошли к концу XXIV зимние Олимпийские игры! Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время!
Огромное спасибо всей нашей команде! Спортсмены, тренеры, сервис, врачи, массажисты, сотрудники Федерации и регионы России — все выложились максимально! Большое спасибо ОКР, Министерству спорта России, ЦСП и ФМБА! Но отдельное спасибо хочу сказать родителям спортсменов за таких детей! Низкий им всем поклон!
Уважаемые болельщики! Спасибо всем вам за поддержку, за тёплые слова, за то, что верите в нас!» — написала Вяльбе, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Вяльбе.
На Олимпиаде-2022 сборная России по лыжным гонкам завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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