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Елена Вяльбе ответила, можно ли считать Александра Большунова королём лыж

Елена Вяльбе ответила, можно ли считать Александра Большунова королём лыж
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе ответила на вопрос, можно ли считать королём лыж российского лыжника Александра Большунова, который на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) выиграл скиатлон на 30 км и усечённый марафон (30 вместо 50 км).

«Однозначно, это даже не обсуждается. На его медали будет написано «50 километров свободным стилем». Я уверена, что он и «полтинник» бы выиграл, просто с другим отрывом», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали выиграл в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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