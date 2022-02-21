Елена Вяльбе ответила, можно ли считать Александра Большунова королём лыж

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе ответила на вопрос, можно ли считать королём лыж российского лыжника Александра Большунова, который на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) выиграл скиатлон на 30 км и усечённый марафон (30 вместо 50 км).

«Однозначно, это даже не обсуждается. На его медали будет написано «50 километров свободным стилем». Я уверена, что он и «полтинник» бы выиграл, просто с другим отрывом», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали выиграл в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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