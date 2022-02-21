Елена Вяльбе поделилась мнением о терапевтических исключениях

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, что думает о терапевтических исключениях, в рамках которых спортсмены могут принимать те или иные препараты.

«Я не против терапевтических исключений, ради бога — если человек болен, то пусть им пользуется. Не знаю, почему мои слова по этой теме так болезненно воспринимают, но я уже несколько раз объясняла свою мысль. Есть же протоколы соревнований, в которых указаны различные данные о спортсмене; так пусть будет ещё один столбик, в котором бы указывалось, есть терапевтическое исключение или нет и сколько их. Я не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне кажется, это было бы правильно.

Ещё раз: мне неинтересно, чем они болеют, тем более что нам говорят, что это неэтично. Пусть даже препараты не указывают, но можно же хотя бы указывать, сколько их — одно или пять. Если у спортсмена в прошлом году было, а в этом нет, значит, человек вылечился. А если он на протяжении 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это — хроническая болезнь или хронический обман?

Люди действительно попадают в различные ситуации, медицинская помощь может потребоваться в любой момент, но если люди десять лет бегают с терапевтическими исключениями, то другим это не совсем понятно. Мне не очень понятно», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.