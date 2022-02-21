Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его схода с марафона на ОИ-2022

Российские болельщики обратились к пятикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо, после того как тот из-за проблем со здоровьем сошёл с дистанции усечённого марафона (30 км) на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Ранее Клебо, комментируя сход, написал в «Инстаграме»: «Надеялся, что Олимпиада завершится для меня лучше… Но вчера решил дать себе шанс и посмотреть, выдержит ли мой организм — но он не справился. Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен, однако его не было. Поэтому я понимал, что не занимаю чьё-то место, выходя на старт».

Вот что написали болельщики на русском языке в комментариях к посту:

«Йоханнес, в любом случае ты чемпион и достойный соперник, желаю здоровья, бывает всякое. Ну и мои поздравления с отличными результатами!»

«Ты всё равно очень сильный и талантливый спортсмен».

«Всё ок, главное — здоровье. Медали ещё будут».

«Не болей, удачи в следующих гонках».

«Спринты взял, своё не отдал».

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.



