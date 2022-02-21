Елена Вяльбе показала фото с Александром Большуновым и всеми его медалями ОИ-2022

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке Вяльбе стоит рядом с лыжником сборной России Александром Большуновым, который на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Фото: «инстаграм» елены вяльбе

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие. У него три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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