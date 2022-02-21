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«С легендой спорта». Бойкова выложила фото с Большуновым

«С легендой спорта». Бойкова выложила фото с Большуновым
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Чемпионка Европы – 2020 Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала новую фотографию в «сториз» в «Инстаграме». Она выложила фото с российским лыжником Александром Большуновым.

«С легендой спорта», — подписала фото Бойкова.

Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, уступив более 17 баллов бронзовым призёрам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. В отличие от российских пар, попавших на олимпийский пьедестал, Бойкова и Козловский допустили в своих программах небольшие ошибки.

Большунов был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). На Олимпиаде он завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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