«С легендой спорта». Бойкова выложила фото с Большуновым

Чемпионка Европы – 2020 Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала новую фотографию в «сториз» в «Инстаграме». Она выложила фото с российским лыжником Александром Большуновым.
«С легендой спорта», — подписала фото Бойкова.
Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, уступив более 17 баллов бронзовым призёрам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. В отличие от российских пар, попавших на олимпийский пьедестал, Бойкова и Козловский допустили в своих программах небольшие ошибки.
Большунов был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). На Олимпиаде он завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 21 февраля 2022
-
10:44
-
10:40
-
10:30
-
10:17
-
10:10
-
10:06
-
09:53
-
09:51
-
09:51
-
09:16
-
09:10
-
09:08
-
09:03
-
09:00
-
08:54
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:34
-
08:19
-
07:58
-
07:51
-
07:38
-
07:31
-
06:00
-
05:01
-
04:37
-
03:53
-
00:59
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:16
-
00:16
-
00:13