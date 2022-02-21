Червиченко: Большунов — великий. Приятно, что наши дали по зубам норвежским астматикам

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал результаты усечённого марафона (30 км) на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Первые два места заняли россияне Александр Большунов и Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
«Я не такой фанат лыжного спорта, чтоб какие-то прогнозы делать и что-то ожидать. Но то, что наши ребята в очередной раз дали по зубам норвежским астматикам, – это всегда приятно, всегда греет душу. Жаль, что не на сто процентов им дали, если бы ещё весь пьедестал был наш, было бы идеально. Но всё равно прекрасный результат: золото и серебро. Молодцы Большунов и Якимушкин, круто!
Большунов? Очевидно, что это великий спортсмен. Скажу банальную вещь, но в данном случае она вполне уместна: такими гордится страна. Побольше бы таких спортсменов во всех видах спорта», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».
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- 21 февраля 2022
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