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Ковальчик оценила поведение Йохауг, повторившей поступок Большунова на финише марафона ОИ

Ковальчик оценила поведение Йохауг, повторившей поступок Большунова на финише марафона ОИ
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик оценила поведение норвежки Терезе Йохауг на финише марафона на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Напомним, Йохауг встретила на финише марафонской гонки участницу, которая завершила дистанцию последней. 60-й к финишу пришла китаянка Динигээр Иламуцзян, уступившая Йохауг более 25 минут. До этого аналогичным образом на финише мужского марафона поступил россиянин Александр Большунов, дождавшийся греческого лыжника.

«Терезе отнеслась к ней как к ребёнку, за которым присматривала. Очень красивый жест, отражающий дух олимпизма. Нельзя сказать, что норвежка устала на этой дистанции больше, чем китаянка», — сказала Ковальчик в эфире польского Eurosport.

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