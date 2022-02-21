Ковальчик оценила поведение Йохауг, повторившей поступок Большунова на финише марафона ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик оценила поведение норвежки Терезе Йохауг на финише марафона на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Напомним, Йохауг встретила на финише марафонской гонки участницу, которая завершила дистанцию последней. 60-й к финишу пришла китаянка Динигээр Иламуцзян, уступившая Йохауг более 25 минут. До этого аналогичным образом на финише мужского марафона поступил россиянин Александр Большунов, дождавшийся греческого лыжника.
«Терезе отнеслась к ней как к ребёнку, за которым присматривала. Очень красивый жест, отражающий дух олимпизма. Нельзя сказать, что норвежка устала на этой дистанции больше, чем китаянка», — сказала Ковальчик в эфире польского Eurosport.
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- 21 февраля 2022
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