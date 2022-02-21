Тренер России по биатлону объяснил, чего не хватило для победы в мужской эстафете ОИ-2022

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, что для победы в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) команде не хватило класса. Напомним, сборная России лидировала на протяжении долгого времени, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.

«Ну а что скрывать, мы и с ребятами это обсуждали – очень хотели побороться за золото в эстафете. Поборолись, но не выиграли.

Чтобы выигрывать, нужно, чтобы командный класс в целом был немножко повыше. С другой стороны, цена золота – всего один точный выстрел», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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