Тренер России по биатлону объяснил, чего не хватило для победы в мужской эстафете ОИ-2022

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, что для победы в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) команде не хватило класса. Напомним, сборная России лидировала на протяжении долгого времени, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.
«Ну а что скрывать, мы и с ребятами это обсуждали – очень хотели побороться за золото в эстафете. Поборолись, но не выиграли.
Чтобы выигрывать, нужно, чтобы командный класс в целом был немножко повыше. С другой стороны, цена золота – всего один точный выстрел», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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- 21 февраля 2022
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