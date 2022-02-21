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Тренер России по биатлону объяснил, чего не хватило для победы в мужской эстафете ОИ-2022

Тренер России по биатлону объяснил, чего не хватило для победы в мужской эстафете ОИ-2022
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, что для победы в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) команде не хватило класса. Напомним, сборная России лидировала на протяжении долгого времени, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.

«Ну а что скрывать, мы и с ребятами это обсуждали – очень хотели побороться за золото в эстафете. Поборолись, но не выиграли.

Чтобы выигрывать, нужно, чтобы командный класс в целом был немножко повыше. С другой стороны, цена золота – всего один точный выстрел», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Мы золотую медаль потрогали, но не взяли». Итоги биатлона на Олимпиаде от тренера сборной «Мы золотую медаль потрогали, но не взяли». Итоги биатлона на Олимпиаде от тренера сборной

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