В Кремле прокомментировали девятое место России в медальном зачёте Олимпиады-2022 в Пекине

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал то, что сборная России заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Национальная команда завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
«Это неформальный зачёт. Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной.
Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов. Мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников», — приводит слова Пескова ТАСС.
Победу в неофициальном медальном зачёте одержала сборная Норвегии, на счету которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
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