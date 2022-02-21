Галь Гадот обратилась к Трусовой, воплотившей образ Чудо-женщины в показательном номере ОИ
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Израильская актриса Галь Гадот обратилась к российской фигуристке Александре Трусовой, которая выступила в образе Чудо-женщины в показательных выступлениях на зимних Олимпийских играх 202 года в Пекине (Китай). Гадот сыграла главную роль в фильме «Чудо-женщина», вышедшем на экраны в 2017 году.
«Очень понравилось! Спасибо, Александра», — написала Гадот на своей странице в китайской социальной сети Weibo, комментируя номер Трусовой.
Фото: аккаунт галь гадот в Weibo
Напомним, Александра Трусова завоевала серебряную медаль в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Камила Валиева заняла четвёртое место.
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