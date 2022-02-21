Команда ЛГБТ-спортсменов завоевала на ОИ-2022 больше золота, чем Италия или Япония

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) выступили 36 спортсменов из 14 стран, представляющих ЛГБТ-сообщество.
Примечательно, что из 36 ЛГБТ-спортсменов 39% завоевали медали на Играх-2022. Всего в активе олимпийцев, относящих себя к сексуальным меньшинствам, 9 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые).
Таким образом, ЛГБТ-команда заняла бы в неофициальном медальном зачёте Олимпиады 12-е место. Сборная России в данном рейтинге остановилась на девятом месте, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Отметим, что золото на Играх в Пекине завоевали следующие ЛГБТ-спортсмены: Гийом Сизерон (Франция, фигурное катание, танцы на льду), Ирен Вюст (Нидерланды, конькобежный спорт), Сандра Неслунд (Швеция, ски-кросс), 6 хоккеисток сборной Канады (Брианна Дженнер, Эмили Кларк, Эрин Эмброуз, Джейми Ли Рэттрей, Джилл Сонье и Мика Занди-Харт).
- 21 февраля 2022
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:35
-
19:09
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:02
-
17:55
-
16:57
-
16:25
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:08
-
15:00
-
14:34
-
14:27
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
12:51
-
12:43
-
12:35
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:02