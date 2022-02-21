Кондратюк рассказал о попытке прыгнуть пятерной сальхов во время тренировки на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк рассказал о своей попытке прыгнуть пятерной сальхов во время тренировки на Играх.

«Пятерной сальхов? Это такой прыжок, который никто и никогда не исполнял. Просто хотелось попробовать. Не знаю, получится ли он у меня когда-нибудь вообще. Но верю, что кто-то его сделает. Падать было не больно», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Марк Кондратюк — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призёр чемпионата России (2021).

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