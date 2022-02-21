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Латыпов рассказал, как справлялся с негативными эмоциями после эстафеты

Латыпов рассказал, как справлялся с негативными эмоциями после эстафеты
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как пережил негативные эмоции, связанные с провальной стрельбой в мужской эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.

«Мысли сейчас позитивные – нас встречают болельщики, это радостно, хоть и полёт был тяжёлый. От чувств после эстафеты я отошёл – сейчас мы дома. Как справлялся с негативными эмоциями? Меня поддерживали болельщики и, конечно, родная семья. Я доволен тем, что есть, хоть и хотелось большего. Это спорт, я доволен наградами», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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