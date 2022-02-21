Видео: трогательная встреча Александра Большунова с женой по прилёте из Пекина
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Российский лыжник Александр Большунов впервые встретился с женой, бывшей лыжницей Анной Жеребятьевой после выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Публикация доступна в «инстаграме» Олимпийского комитета России (ОКР).
Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.
Отметим, что именно Большунов удостоился чести нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на закрытии Олимпиады-2022.
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