«Рвётся изнутри». Ступак — о танцах на награждении после эстафеты на ОИ

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак рассказала об эмоциях во время исполнения победных танцев по завершении соревнований.

«Танцы на награждении? Скажем так: это то, что рвётся изнутри», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Юлия Ступак (в девичестве — Белорукова) — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России.

Юлия замужем за лыжником Никитой Ступаком. Их ребёнок, сын Арсений, родился 7 января 2020 года. Начиная с сезона-2020/2021 спортсменка выступает как Юлия Ступак.