«Рвётся изнутри». Ступак — о танцах на награждении после эстафеты на ОИ

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак рассказала об эмоциях во время исполнения победных танцев по завершении соревнований.
«Танцы на награждении? Скажем так: это то, что рвётся изнутри», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Юлия Ступак (в девичестве — Белорукова) — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России.
Юлия замужем за лыжником Никитой Ступаком. Их ребёнок, сын Арсений, родился 7 января 2020 года. Начиная с сезона-2020/2021 спортсменка выступает как Юлия Ступак.
- 21 февраля 2022
-
21:28
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:01
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:35
-
19:09
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:02
-
17:55
-
16:57
-
16:25
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:08
-
15:00
-
14:34
-
14:27