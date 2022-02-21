Кристина Резцова: мне пришлось успеть всё за год. На стрельбу потратила меньше времени

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги первой для себя зимней Олимпиады, прошедшей в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Я очень довольна, взять две медали на первой Олимпиаде – здорово. Самое важное, что теперь есть платформа, от которой нужно отталкиваться. Это очень важно, когда к чему-то движешься. Все незавоёванные медали ещё будут завоёваны.
Недобрала медалей из-за стрельбы? В этом году так получилось, что мне за год практически пришлось успеть всё. И на стрельбу, к сожалению, потратила меньше времени, чем на ход и восстановление. Было много недоработок, не было как такового тренера по стрельбе рядом – и невозможно было что-то исправить сразу. В стрельбе ещё есть много что подтянуть, но главное – я знаю ошибки», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 февраля 2022
-
21:28
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
20:01
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:35
-
19:09
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:02
-
17:55
-
16:57
-
16:25
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:08
-
15:00
-
14:34
-
14:27