Кристина Резцова: мне пришлось успеть всё за год. На стрельбу потратила меньше времени

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги первой для себя зимней Олимпиады, прошедшей в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Я очень довольна, взять две медали на первой Олимпиаде – здорово. Самое важное, что теперь есть платформа, от которой нужно отталкиваться. Это очень важно, когда к чему-то движешься. Все незавоёванные медали ещё будут завоёваны.

Недобрала медалей из-за стрельбы? В этом году так получилось, что мне за год практически пришлось успеть всё. И на стрельбу, к сожалению, потратила меньше времени, чем на ход и восстановление. Было много недоработок, не было как такового тренера по стрельбе рядом – и невозможно было что-то исправить сразу. В стрельбе ещё есть много что подтянуть, но главное – я знаю ошибки», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.