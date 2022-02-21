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Кристина Резцова: мне пришлось успеть всё за год. На стрельбу потратила меньше времени

Кристина Резцова: мне пришлось успеть всё за год. На стрельбу потратила меньше времени
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Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги первой для себя зимней Олимпиады, прошедшей в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Я очень довольна, взять две медали на первой Олимпиаде – здорово. Самое важное, что теперь есть платформа, от которой нужно отталкиваться. Это очень важно, когда к чему-то движешься. Все незавоёванные медали ещё будут завоёваны.

Недобрала медалей из-за стрельбы? В этом году так получилось, что мне за год практически пришлось успеть всё. И на стрельбу, к сожалению, потратила меньше времени, чем на ход и восстановление. Было много недоработок, не было как такового тренера по стрельбе рядом – и невозможно было что-то исправить сразу. В стрельбе ещё есть много что подтянуть, но главное – я знаю ошибки», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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