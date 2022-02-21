Степанова и Букин рассказали о впечатлениях от Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали о впечатлениях от зимней Олимпиады в Пекине.
— Как настроение? Удалось отойти от Олимпиады?
Букин: — Наверное, удалось: мы вернулись чуть раньше. Сейчас уже пришло осознание, очень рады, что участвовали на Олимпиаде.
— Как чувствовали поддержку России?
Степанова: — Думаю, что поддержка была со всего мира. Мы, безусловно, её чувствовали. Нам писали поклонники. Безумно рады и гордимся, что нас так встречают.
— Успели почувствовать олимпийскую атмосферу в Пекине?
Букин: — Конечно, успели. Она на нас нахлынула, как только мы туда попали. Мы рады, что за такой короткий срок успели насладиться ею. Конечно, хотели остаться, посмотреть другие виды. Но правила достаточно строгие: решили, что лучше уехать домой.
— Насколько нервничали перед стартом? Почти не успели попробовать олимпийский лёд, насколько тяжело было вкатиться?
Степанова: — Чётко помню, что в первый день соревнований мы не очень сильно нервничали. А вот в произвольной программе пришлось понервничать. Для всех это был день особенно нервный, это более сложная программа: больше нюансов, поэтому и нервов больше.
— Козловский критиковал судейство. Вы почувствовали это на себе?
Степанова: — Честно, мы не слышали этих слов. Рады, что мы там выступили, рады, что получили этот опыт.
— Есть понимание по Кубку Первого канала?
Степанова: — Пока что нет.
- 21 февраля 2022
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