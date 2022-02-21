Большунов и Щербакова подняли российский флаг на церемонии чествования олимпийцев
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Российская фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов подняли флаг Российской Федерации под национальный гимн на церемонии чествования олимпийцев, которая проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Действующая чемпионка мира Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.
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