Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по прилёте из олимпийского Пекина заявил, что не любит, когда его называют лыжным королём.

«Тяжела ли личная оборона? Как видите — её нет. Да, меня называют «лыжным королём». Для себя я не король. Не люблю, когда меня так называют. Всё, что было, уже прошло», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Король лыж» — неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы на дистанциях 30 км и 50 км во время одного чемпионата мира или Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Напомним, на этих соревнованиях Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.