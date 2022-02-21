Глава ФФККР: в Сочи на выступлении ждём всю команду. Валиева? А почему такой вопрос?
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о составе участников всероссийских соревнований «Кубок Первого канала». Они пройдут с 5 по 7 марта в Сочи.
«Кого ждать на выступлении в Сочи? Будем ждать всю команду, которая была в Пекине. Валиеву? В том числе Валиеву. А почему такой вопрос? Все наши спортсмены достойны выступать на любых крупных соревнованиях», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвёртое место.
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