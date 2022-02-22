Анна Щербакова опубликовала в «Инстаграме» совместные фото с Александром Большуновым

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в «Инстаграме» совместные снимки с лыжником Александром Большуновым.

На фото спортсмены хвастаются медалями, завоёванными на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Публикация доступна в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Действующая чемпионка мира Щербакова выиграла личный турнир на Олимпиаде-2022. Второе место заняла ещё одна россиянка Александра Трусова.

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

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