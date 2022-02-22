«Вода была повсюду». Майя Дальквист — о проблемах в номере в Олимпийской деревне
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Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), шведка Майя Дальквист рассказала, с какой проблемой им пришлось столкнуться в Олимпийской деревне. По словам Дальквист, в номере, где она жила, прорвало воду.
«Это была, наверное, самая незначительная проблема в этой деревне… В последний день мы не могли даже добраться до кранов. Вода была повсюду на полу», — приводит слова спортсменки Aftonbladet.
На Олимпийских играх — 2022 сборная Швеции заняла пятое место в личном зачёте. На счету спортсменов 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии (16-8-13), Россия расположилась на девятой строчке (6-12-14).
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