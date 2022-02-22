Польская лыжница Ковальчик задумалась об упущенной возможности выступать на ОИ-2022

Польская лыжница Юстина Ковальчик задумалась о возможности участвовать в зимних Олимпийских играх, которые прошли в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Некоторые чувства по поводу возможности выступлений я испытала. И для меня это был нелёгкий опыт, ведь расположение трасс в Пекине и их профиль сделали как будто под меня. Четыре года — слишком длинная пауза. Не знаю, каким было бы моё решение четыре года назад, если бы я знала, какой будет олимпийская трасса. Может быть, я бы взяла двухлетний перерыв, не знаю, не знаю… В любом случае жаль, что подобное не произошло в Ванкувере-2010, когда я была в отменной форме. Такова жизнь», — с улыбкой сказала Ковальчик, работавшая на Олимпиаде в Пекине как комментатор и эксперт по лыжным гонкам, в интервью TVN24.

Юстина Ковальчик — 39-летняя польская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка (2010 и 2014), двукратная чемпионка мира 2009 года, четырёхкратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. Участница четырёх Олимпийских игр и девяти чемпионатов мира. Наряду с финкой Марьей Матикайнен является одной из двух лыжниц в истории, которые трижды подряд выигрывали Кубок мира. Завершила спортивную карьеру после Олимпиады-2018.