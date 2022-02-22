Старший тренер сборной РФ Назаров рассказал Владимиру Путину о подготовке к Паралимпиаде

Старший тренер паралимпийской сборной России Александр Назаров во время видеоконференции рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке российских спортсменов к Паралимпиаде, которая состоится в столице Китая Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

«Мы готовились к этому мероприятию очень сильно. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом. Четырёхлетний цикл был очень сложный, но мы выполнили все задания, и на сегодняшний день наша команда готова к тому, чтобы дать хороший отпор и бой.

Пользуясь случаем, хочется выразить слова благодарности всем регионам и губернаторам, которые помогают паралимпийскому движению. На примере Южно-Сахалинска мне бы хотелось показать, насколько здесь всё гармонично и грамотно сделано. Мы находимся здесь, и здесь (созданы. – Прим. «Чемпионата») все условия для того, чтобы тренироваться. Для меня как тренера очень важны трассы, которые соответствовали бы мировым стандартам.

К сожалению, не получилось нашей команде побывать на тестовых соревнованиях в прошлом году в Пекине в связи с тем, что идёт пандемия, и невозможно это было сделать. Но там работают наши люди, они готовят трассы. Мы постарались сделать так, чтобы здесь были похожие трассы – такие же, как там, в Пекине. Кстати, хочется сказать, там трассы на сегодняшний день такие же прекрасные, и курорт прекрасно сделан – так же, как в своё время у нас был в Сочи. Он и есть у нас, но я имею в виду наши паралимпийские соревнования.

Сейчас мы находимся здесь на заключительном этапе. У нас много было вариантов, где же устроить заключительный этап подготовки. Мы, тренерский штаб, конечно, выбрали это место. Место, во-первых, рядом с Китаем, созданы приближённые условия к тем трассам, которые в Китае. Здесь особенность снега очень интересная: там суховатый, здесь суховатый. Специально здесь проливали, моделировали, всё это делали. Конечно, на данный момент именно здесь лучшее место для подготовки.

Команда готова, все заряжены. Те соревнования, которые у нас проходили на заключительном этапе, показали хорошие результаты. И чемпионат мира в Норвегии это доказал: у нас спортсмены здесь – Бугаев Алексей, Варвара Ворончихина – они получили по пять-шесть медалей, три из которых – золотые, 10 – серебряные. Это достаточно сильный результат.

Но Паралимпийские игры – это уже другая страница, другой настрой, другая мотивация. Сейчас очень сильно китайские спортсмены подтянулись, которые тоже готовы дать отпор. Но мы будем держать свою марку, марку русских спортсменов и русских людей», — приводит слова Назарова официальный сайт президента России.