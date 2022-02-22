Александр Большунов: для встречи с Путиным надо отсидеть карантин 2 недели. Я не могу так
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов высказал мнение, что ему будет сложно встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Большунов дал понять, что вряд ли выдержит обязательный карантин, который составляет две недели.
«Мне сказали, что надо как минимум две недели на карантине провести, чтобы встретиться с Путиным. Я не могу вот так. Даже если меня посадят принудительно на две недели в гостиницу, я сбегу уже через часа два. Не могу просто взять и выкинуть из жизни 10-14 дней. Это нереально. Когда я был в больнице, почувствовал, что пора оттуда убегать», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».
На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.
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