Большунов рассказал о том, бесят ли его разговоры о возможном переходе в биатлон

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, бесят ли его разговоры о возможном переходе в биатлон.
«Я сейчас уже ничего не слушаю. Пускай говорят. Это же говорят для того, чтобы поднять какой-то интерес, похайпиться. Даже когда даёшь интервью, его так переворачивают, что потом думаешь: «Чего?» Есть люди, которым я доверяю. Но вот четыре дня назад у меня взяли интервью три человека, вроде знакомые, доверяю этим людям. В итоге мне потом присылают, я смотрю и думаю: «Что за фигня?» Я сразу написал: «До свидания, хватит». Заменили мои слова, и мне это неприятно. Доверяешь и идёшь навстречу, находишь время на интервью, а получаешь это. Потом спрашивают: «А почему ты не даёшь интервью после гонки и уходишь?» Вот потому, что получается такая ситуация. Для меня проще не давать интервью», — сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».
- 22 февраля 2022
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