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Слуцкая обратилась к главе МОК Баху после слов о холодности штаба Тутберидзе

Слуцкая обратилась к главе МОК Баху после слов о холодности штаба Тутберидзе
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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который на пресс-конференции в ходе Олимпийских игр в Пекине заявил о холодности Этери Тутберидзе и её тренерского штаба к 15-летней Камиле Валиевой, оказавшейся под давлением из-за допинг-скандала.

О положительной допинг-пробе фигуристки, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, однако под давлением она не справилась с произвольной программой, став в итоге лишь четвёртой.

«Томас Бах бы лучше сидел у себя на родине и молчал. Когда Валиеву линчевали несколько дней, он сидел на попе ровно и молчал. А тут Томасу что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя, иди своим путём», — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

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