«Раздули эту ситуацию». Слуцкая — о критике жёсткости Тутберидзе после слов главы МОК

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о новой волне критике жёсткости методов тренерского штаба Этери Тутберидзе, которая началась после того, как президент МОК Томас Бах заявил о холодности, с которой тренеры встретили неудачно откатавшую произвольную программу 15-летнюю Камилу Валиеву.
«Раздули эту ситуацию. Вы что, думаете, спортсмен выходит и тренер должен наброситься сразу с платочком и вытирать сопельки? Вот они вышли и, поверьте мне, наверняка и утешили, и обняли, и приласкали.
У нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Жанна Фёдоровна тоже была жёсткой. И кричала, конечно, на меня. Обязательно. А как по-другому? Мы и чехлами дрались. Знаете, как эти резиновые чехлы больно били? Ничего страшного, смотрите — жива, с руками, с ногами и с двумя олимпийскими медалями», — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».
- 22 февраля 2022
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