«Команда!» Денис Спицов выложил яркое фото сборной России с Олимпиады-2022 в Пекине

Лыжник сборной России Денис Спицов показал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), изображена сборная России.

«Команда!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дениса Спицова.

На Играх в Пекине Спицов завоевал две медали: золото в эстафете и серебро в скиатлоне. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Напомним, в неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла сборная Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.