Юлия Ступак: счастливого человека вывели погулять

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Недавно спортсменка вернулась с зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Счастливого человека вывели погулять», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» юлии ступак

На Играх в Пекине Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Напомним, в неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

