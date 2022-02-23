Юлия Ступак: счастливого человека вывели погулять
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Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Недавно спортсменка вернулась с зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Счастливого человека вывели погулять», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» юлии ступак
На Играх в Пекине Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.
Напомним, в неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.
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