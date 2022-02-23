Даниил Серохвостов: пора бы уже подстричься…

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов выложил свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсмен признал, что ему уже стоит сходить к парикмахеру.

«Пора бы уже подстричься...» — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» даниила серохвостова

Даниил Серохвостов выступал на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), однако не завоевал ни одной медали. Его лучшим результатом стало 19-е место в спринтерской гонке. Сборная России на этих Играх завоевала четыре награды: серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и в смешанной эстафетах и бронзу в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).

Напомним, в неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.