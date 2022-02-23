«С моим тренером». Александр Большунов показал фото с Бородавко и медалями ОИ-2022

Лыжник сборной России Александр Большунов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». На фото, сделанном на Олимпиаде-2022 в Пекине, Большунов стоит рядом со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко. В руках Александр держит медали, завоёванные на Играх.

«С моим тренером», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Большунова.

25-летний Большунов завоевал на Олимпиаде-2022 в Пекине три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.