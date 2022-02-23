Дмитрий Губерниев отреагировал на фото Александра Большунова с Юрием Бородавко

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом лыжника сборной России Александра Большунова в «Инстаграме».
Ранее Большунов выложил фото, сделанное на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсмен стоит рядом со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко. В руках Александр держит медали, завоёванные на Играх.
«Викторыч — мой кумир! А его подопечный — кумирище!» — написал Губерниев в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Большунова.
25-летний Большунов завоевал на Олимпиаде-2022 в Пекине три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.
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