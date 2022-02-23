Junkie XL оценил выступление Трусовой в образе Чудо-женщины в показательном номере ОИ-2022

Голландский композитор и диджей Том Холкенборг, известный как Junkie XL, отреагировал на выступление российской фигуристки Александры Трусовой в образе Чудо-женщины в показательном номере на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Вау! Чудо-женщина на льду! Видели, как Александра Трусова катает тему Чудо-женщины на Олимпиаде? Отличное выступление, достойное мощи женщин Темискиры. Круто видеть «Лигу справедливости Зака Снайдера» на олимпийской сцене», — написал он в своём «твиттере».

Фото: DAVID RAMOS/GETTY IMAGES

Фото: DAVID RAMOS/GETTY IMAGES

Напомним, Александра Трусова завоевала серебряную медаль в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Камила Валиева заняла четвёртое место.

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