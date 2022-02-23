Жена Большунова выложила домашнее видео встречи Александра, вернувшегося с Олимпиады-2022
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Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга лыжника сборной России Александра Большунова, выложила в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она встретила мужа, вернувшегося с зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Как это было...» — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Анны Большуновой.
25-летний Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.
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