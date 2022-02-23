Кирилл Набутов: Йохауг — микроб на ножках, Бьорген — мужик в юбке

Российский комментатор Кирилл Набутов поделился мнением о норвежских лыжницах Терезе Йохауг и Марит Бьорген, на счету которых 4 и 8 золотых медалей Олимпийских игр соответственно.
«Я хочу напомнить, что мимо прошлой Олимпиады пролетела Терезе Йохауг. Это такой микроб на ножках норвежский, который чемпион и в лыжах, и в беге на 10 тысяч метров. У неё нашли нехороший препарат, сначала ей дали бан, который по сроку заканчивался до Олимпиады, а потом его увеличили. А официально дело было в том, что она пользовалась помадой для губ, в состав которой входил запрещённый препарат, а врач, который ей дал, не предупредил. Её отстранили.
Другая великая норвежка – Марит Бьорген. Такая, мужик как бы в юбке. Она уже сейчас закончила выступать. Она тоже попадала на бан, и такие случаи были с иностранцами всякими разными. Только что украинская лыжница пролетела на Олимпийских играх, поэтому я не согласен, что это чисто антирусская история», — цитирует Набутова Eurosport.ru, ссылаясь на интервью Набутова Владимиру Познеру.
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