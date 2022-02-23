Анастасия Мишина рассказала, что было самым сложным на зимней Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, что значит для неё Олимпиада.
На зимних Играх-2022 в Пекине Мишина и Галлямов завоевали бронзу в личном турнире и помогли сборной России выиграть золото в командных соревнованиях.
«Олимпиада закончилась, а значит, пришло время выкладывать фотки. Олимпиада для меня всегда была чем-то очень далёким и недосягаемым. Мне было интересно, как проходят эти соревнования, какие чувства испытывают спортсмены. И вот, мы на Олимпиаде! Осознание того, что мы в команде ROC, пришло, когда получили олимпийскую форму. Как же натерпелось тогда оказаться в Китае!
Самое сложное для спортсменов, это ожидание: ждать, когда пройдёт подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лёд, оценки… Мне сложно передать словами, как мы были рады, когда узнали, что будем представлять ОКР в командном турнире. Даже сейчас мурашки бегут.
Олимпиада — это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в 4 утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести!» — написала Мишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анастасии Мишиной в «Инстаграме».
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