Елизавета Туктамышева: я не тот спортсмен, который живёт и тренируется ради Олимпиады
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к Олимпийским играм. Туктамышева не выступила на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Спортсменка попала в число запасных, но замена не понадобилась.
«Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живёт и тренируется только ради Олимпиады.
Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.
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