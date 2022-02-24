Юлия Ступак: как я опять оказалась в самолёте?

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Снимок сделан из окна самолёта.

«Я моргнуть не успела. Как я опять оказалась в самолёте?» — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Напомним, в неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.