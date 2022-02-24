Майя Хромых показала подарки от Этери Тутберидзе и Анны Щербаковой. Фото

Российская фигуристка Майя Хромых показала, какие подарки получила от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой. Они подарили ей сувениры с пандой Бин Дунь Дунем — официальным талисманом Олимпиады-2022 в Пекине.

«Спасибо большое Этери Тутберидзе и Анне Щербаковой за привезённые подарки из Пекина!» — подписала фото Хромых.

Фото: «инстаграм» майи хромых

Анна Щербакова завоевала золото в личных соревнованиях на Играх-2022. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Ещё одна россиянка, 15-летняя Камила Валиева, заняла четвёртое место. Сборная России в медальном зачёте стала девятой.

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