Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского, Камила Валиева — ордена Дружбы

Российские призёры зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) представлены к государственным наградам. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева — ордена Дружбы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире в составе сборной России, заняла четвёртое место в личном турнире.
Также ордена Почёта удостоен фигурист Никита Кацалапов и лыжник Денис Спицов, ордена Дружбы — Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Наталья Непряева, Виктория Синицина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Анна Щербакова.
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