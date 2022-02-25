Консул Китая: спорт станет наиболее активным элементом китайско-российской дипломатии

Консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь высказался о переговорах президента России Владимира Путина и премьера КНР Си Цзиньпина. Они встретились на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
«Китай и Россия – ведущие спортивные державы – тесно сотрудничают в области спорта, включая проведение Олимпийских игр. В прошлом году сборная Китая по хоккею тренировалась в России на протяжении почти пяти месяцев, наши спортсмены готовились к зимней Олимпиаде в Пекине и благодаря этому добились замечательных результатов.
Многие национальные команды Китая также приезжали в различные регионы России, в том числе и в наш консульский округ, участвуя в учебно-подготовительных соревнованиях. И это тоже вписало свою яркую страницу в развитие гуманитарных обменов между двумя странами, в расширение дружбы между нашими народами.
В ходе недавних переговоров председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин вместе объявили об официальном запуске Годов китайско-российского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах. Знаменательно, что их старт был приурочен к открытию зимних Олимпийских игр в Пекине.
Кстати, это будет уже восьмой по счёту тематический национальный год, совместно организованный нашими странами, он откроет новые горизонты расширения партнёрских связей.
В рамках Годов китайско-российского сотрудничества в области физкультуры и спорта запланировано более 550 тематических мероприятий. Полагаю, что в ближайшие два года спорт станет наиболее активным элементом китайско-российской народной дипломатии. Спорт – отличный символ устойчивого и здорового развития отношений наших государств», – цитирует консула издание «Советская Сибирь».
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