Президент ПКР Рожков поздравил президента НПК Китая Чжан с успешным выступлением на Играх

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отправил поздравительное сообщение в адрес президента Национального паралимпийского комитета Китая Хайди Чжан.

«Паралимпийский комитет России от всей души поздравляет сборную команду Китайской Народной Республики с успешным выступлением на XIII Паралимпийских зимних играх. Вы выступили как крепкая, сплочённая команда, благодаря чему завоевали рекордное количество медалей. Такой великолепный результат позволил вам стать безусловными лидерами в общекомандном зачёте. Убеждён, победное выступление китайских паралимпийцев на Играх вдохновит миллионы людей с ограниченными возможностями здоровья на занятия спортом.

И, конечно, хочу отметить высочайший уровень организации и проведения Паралимпийских зимних игр. Ваш уникальный опыт в подготовке соревнований столь высокого ранга, приверженность великим традициям и подвижничества станут значимым вкладом в развитие мирового спортивного паралимпийского движения.

Желаю спортсменам Китая новых успешных стартов и спортивных достижений.

Мы, как всегда, надеемся на продолжение и укрепление сотрудничества между ПКР и Паралимпийским комитетом КНР, между китайскими и российскими паралимпийцами», — приводит текст сообщения пресс-служба Паралимпийского комитета России.