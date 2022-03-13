Президент ПКР Рожков поздравил президента НПК Китая Чжан с успешным выступлением на Играх

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отправил поздравительное сообщение в адрес президента Национального паралимпийского комитета Китая Хайди Чжан.
«Паралимпийский комитет России от всей души поздравляет сборную команду Китайской Народной Республики с успешным выступлением на XIII Паралимпийских зимних играх. Вы выступили как крепкая, сплочённая команда, благодаря чему завоевали рекордное количество медалей. Такой великолепный результат позволил вам стать безусловными лидерами в общекомандном зачёте. Убеждён, победное выступление китайских паралимпийцев на Играх вдохновит миллионы людей с ограниченными возможностями здоровья на занятия спортом.
И, конечно, хочу отметить высочайший уровень организации и проведения Паралимпийских зимних игр. Ваш уникальный опыт в подготовке соревнований столь высокого ранга, приверженность великим традициям и подвижничества станут значимым вкладом в развитие мирового спортивного паралимпийского движения.
Желаю спортсменам Китая новых успешных стартов и спортивных достижений.
Мы, как всегда, надеемся на продолжение и укрепление сотрудничества между ПКР и Паралимпийским комитетом КНР, между китайскими и российскими паралимпийцами», — приводит текст сообщения пресс-служба Паралимпийского комитета России.
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