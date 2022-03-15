Паралимпийцы и тренеры Московской области получат по 2 млн рублей за участие в Играх

Спортсмены и тренеры Московской области, которые примут участие в зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», получат по 2 млн рублей вне зависимости от результата.
«По 2 миллиона рублей получат подмосковные спортсмены и тренеры, которые выступят на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Вне зависимости от результата! Соревнования пройдут с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Они станут альтернативой Олимпиаде в Пекине, участвовать в которой российским паралимпийцам не разрешили», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Отмечается, что спортсмены из Подмосковья будут состязаться во всех шести дисциплинах: следж-хоккее, горных лыжах, керлинге на колясках, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде.
«От Московской области выступят 19 спортсменов. Хочу вас поддержать, пожелать побед на соревнованиях. Мы вами гордимся», — приводятся в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.
- 15 марта 2022
-
14:20
-
11:35
- 14 марта 2022
-
19:40
-
19:08
-
18:55
-
11:00
- 13 марта 2022
-
22:21
-
17:33
- 12 марта 2022
-
12:25
- 11 марта 2022
-
17:26
- 9 марта 2022
-
18:46
-
18:37
-
17:49
- 8 марта 2022
-
11:12
- 7 марта 2022
-
01:16
- 6 марта 2022
-
23:25
-
23:06
-
18:13
-
17:46
- 5 марта 2022
-
23:41
-
23:19
- 4 марта 2022
-
00:24
- 3 марта 2022
-
19:41
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:47
-
19:52
-
19:23
-
14:36
-
13:42
-
11:31
- 1 марта 2022
-
21:21
-
20:01
-
17:30
-
16:58