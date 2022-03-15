Паралимпийцы и тренеры Московской области получат по 2 млн рублей за участие в Играх

Спортсмены и тренеры Московской области, которые примут участие в зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», получат по 2 млн рублей вне зависимости от результата.

«По 2 миллиона рублей получат подмосковные спортсмены и тренеры, которые выступят на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Вне зависимости от результата! Соревнования пройдут с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Они станут альтернативой Олимпиаде в Пекине, участвовать в которой российским паралимпийцам не разрешили», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Отмечается, что спортсмены из Подмосковья будут состязаться во всех шести дисциплинах: следж-хоккее, горных лыжах, керлинге на колясках, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде.

«От Московской области выступят 19 спортсменов. Хочу вас поддержать, пожелать побед на соревнованиях. Мы вами гордимся», — приводятся в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.