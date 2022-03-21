Путин объявил благодарность паралимпийцам за вклад в развитие физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «За вклад в развитие физической культуры и спорта», опубликованное 21 марта на официальном портале правовой информации. Документ гласит: «За вклад в развитие физической культуры и спорта объявить благодарность президента Российской Федерации» членам паралимпийской сборной страны.

Полный список спортсменов и участников Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», получивших благодарность, опубликован на официальном сайте Паралимпийского комитета России. В список вошли более 80 участников соревнований, представлявших Россию.

Напомним, соревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске проходили с 18 по 20 марта 2022 года. В этих состязаниях приняли участие команды России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.