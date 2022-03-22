Мишустин подписал распоряжение о вознаграждении победителей и призёров игр паралимпийцев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о вознаграждении победителей и призёров зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Оно будет таким же, как планировалось по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России.

Напомним, провести в России зимние игры паралимпийцев решили после того, как Международный паралимпийский комитет заявил о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана. Всего было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, следж-хоккее.

Сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.