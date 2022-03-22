Мишустин подписал распоряжение о вознаграждении победителей и призёров игр паралимпийцев

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о вознаграждении победителей и призёров зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Оно будет таким же, как планировалось по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую.
Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России.
Напомним, провести в России зимние игры паралимпийцев решили после того, как Международный паралимпийский комитет заявил о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине.
Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана. Всего было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, следж-хоккее.
Сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.
- 22 марта 2022
-
10:34
- 21 марта 2022
-
17:36
-
00:51
- 19 марта 2022
-
10:49
-
02:27
-
01:21
- 18 марта 2022
-
18:52
-
17:39
- 17 марта 2022
-
18:55
-
09:28
-
09:04
- 16 марта 2022
-
19:35
-
17:25
- 15 марта 2022
-
19:07
-
19:01
-
18:43
-
18:28
-
14:20
-
11:35
- 14 марта 2022
-
19:40
-
19:08
-
18:55
-
11:00
- 13 марта 2022
-
22:21
-
17:33
- 12 марта 2022
-
12:25
- 11 марта 2022
-
17:26
- 9 марта 2022
-
18:46
-
18:37
-
17:49
- 8 марта 2022
-
11:12
- 7 марта 2022
-
01:16
- 6 марта 2022
-
23:25
-
23:06
-
18:13