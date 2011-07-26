Войтов: наконец-то в сборной появилась конкуренция

Учебно-тренировочный сбор в Сочи близок к своему завершению. Это только один из этапов подготовки сборной России по регби к первому для неё Кубку мира, который стартует в сентябре в Новой Зеландии. Наша команда уже успела провести сбор в той же Новой Зеландии, а в августе ей предстоит заключительный этап подготовки, который пройдёт в Великобритании. Обо всём этом корреспонденту «Чемпионат.com” рассказал

Тренер по физической подготовке Пол Пук внёс такое изменение: все тренировки мы стараемся заканчивать на максимуме наших возможностей, выжимаем из себя всё. А раньше мы сбавляли обороты к концу занятия. А тренер Кингсли Джонс, работающий с нашими нападающими, привнёс множество технических моментов.

один из старожилов сборной Александр Войтов.

– Александр, с момента начала тренировок прошли две недели. Вы привыкли к таким большим нагрузкам и имеют ли они эффект?

– Тренировки у нас очень тяжёлые. Ребята чувствуют себя сильнее, но, с другой стороны, накапливается усталость. Тренера даже дали нам вынужденный выходной, потому что видели, как сильно мы утомлены. Естественно, эффект есть. Практически каждый день для нас – это микротест. С каждым днём результаты становятся всё лучше и лучше.

– С вами также работают английские тренеры. Что нового в процесс тренировок внесли они?

– Тренер по физической подготовке Пол Пук внёс такое изменение: все тренировки мы стараемся заканчивать на максимуме наших возможностей, выжимаем из себя всё. А раньше мы сбавляли обороты к концу занятия. А тренер Кингсли Джонс, работающий с нашими нападающими, привнёс множество технических моментов. Тех мелочей, которых мы раньше не знали, но которые очень помогают нам в работе в коридорах и в схватках, в технике и в тактике.

– Есть какие-либо запоминающиеся упражнения? Может, были необычные тренировки?

– В принципе система уже отлажена. Мы и раньше работали с иностранными тренерами. Может быть, это только преподносится немного по-другому. Самой же запоминающейся стала совместная тренировка со сборной России по вольной борьбе, когда ребята показали нам некоторые приёмы.

– Какую часть борцовские упражнения занимают в ваших тренировках?

– Как раз на этом сборе мы стали больше времени уделять именно борьбе. У нас есть отдельные тренировки, посвящённые только борьбе с элементами регби. Например, на сегодняшней вечерней тренировке будем заниматься именно этим. Наш вид спорта очень напряжённый.

Новая Зеландия — очень красивая страна. Там живут очень приятные и добрые люди. Запомнилась очень красивая природа: нас возили в парки, на океанскую рыбалку, где мы ловили тунца. После этой поездки осталось очень много впечатлений. А лично для меня самым непередаваемым впечатлением был 14-часовой перелёт.

Сами понимаете, после 5-10 минут борьбы сил практически не остаётся. Поэтому это очень помогает поднять нашу выносливость и терпение.

– А вы борцам что-нибудь показали?

– Ну что нового мы можем показать чемпионам мира и Олимпийских игр? Просто им было интересно посмотреть на нас. Они интересовались, как у нас проходят матчи, какие мы приёмы используем. А то, что показали они, нам, в основном, использовать нельзя. Броски через плечо, через бедро, захваты за шею. У нас такое, запрещено, но было очень интересно и познавательно посмотреть, как тренируются очень сильные спортсмены.

– А кто-нибудь из вас поборолся с вольниками?

– С одним борцом из Красноярска поборолся Игорь Галиновский. Он тоже из Красноярска. Игорь, в итоге, победил, правда, при этом он был тяжелее на 20 килограмм. Бороться же с тем же Хаджимурадом Гацаловым никто не стал, потому что он бы точно нас переломал.

– Это уже не первый сбор национальной команды в рамках подготовки к Кубку мира. В январе этого года в Новой Зеландии прошёл трёхнедельный сбор. Чем он отличается от нынешнего?

– На том сборе мы больше работали на выносливость: очень много бегали, плавали. Играли, разумеется, да и подготовка была более фундаментальная. Сейчас же мы работаем в основном на силу, на взрыв, на мощность. Используем борьбу, штанги, а также короткие ускорения.

– В Новой Зеландии вы наверняка успели ознакомиться со страной. Что-нибудь запомнилось?

– Во-первых, это очень красивая страна. Там живут очень приятные и добрые люди. Понравилось то, что местные жители не зная, что мы регбисты, а просто видя, что мы из другой страны, всегда были рады помочь в любом вопросе. Например, ты мог идти по улице и к тебе могли подойти 20 человек и просто поздороваться. Запомнилась очень красивая природа: нас возили в парки, на океанскую рыбалку, где мы ловили тунца. После этой поездки осталось очень много впечатлений. А лично для меня самым непередаваемым впечатлением был 14-часовой перелёт из Дубая в Новую Зеландию.

– Вам, конечно, не терпится туда вернуться?

– Естественно, желание есть, но это не так просто. У нас появились новые люди на сборе, кроме того, здесь нет ребят, которые сейчас играют в Англии. Так что у нас в кои-то веки появилась конкуренция за место в основе. Каждый пытается доказать, что он лучше. Все стараются попасть в сборную и поехать на Кубок мира. Для моего поколения, для тех, кому уже под тридцать, это является давней мечтой. Мы долго к ней шли.

– Понятно, что по сравнению с другими командами у нас мало опыта. Но какие козыри есть у нашей сборной?

– То, что нас никто не знает, как раз является нашим главным козырем. Русских же представляют как здоровых мужиков, злых, живущих с медведями на сорокаградусном морозе. Будем бороться в каждом матче и постараемся показать максимальный результат. Конечно, уровень развития регби в тех же Австралии и Ирландии заметно выше, чем в России, но мы будем использовать каждый наш

То, что нас никто не знает, как раз является нашим главным козырем. Русских же представляют как здоровых мужиков, злых, живущих с медведями на сорокаградусном морозе. Конечно, уровень развития регби в тех же Австралии и Ирландии заметно выше, чем в России, но мы будем использовать каждый наш шанс.

шанс.

– Немного о чемпионате России. В последних двух матчах ваша команда „ВВА-Подмосковье” не смогла выиграть. Почему так случилось?

– Соперники были неплохие, но я считаю, что это произошло из-за того, что к тому моменту мы уже немного наелись регби. У нас было много матчей до этого, в том числе на Кубке Черчилля. Чем хорош этот сбор, так это тем, что мы абсолютно не играем в регби. Мы от него отдыхаем.

– На сборе у вас проходит своеобразный КВН. Каковы успехи в нём?

– Это чисто для того, чтобы ребята психологически расслабились. Нас условно поделили на три команды, и мы проводим между собой различные конкурсы. Например, кто отрастит самую роскошную бороду. Мы десять дней не брились – все отращивали красивые усы и бороды. Наша команда в этом конкурсе победила.

– У главного тренера сборной Николая Неруша 24 июля был день рождения. Как-нибудь его отмечали?

– Мы его никак не отмечали. Просто поздравили его, а также собрали денег и купили ему небольшой подарок. На ужин попили чай и съели торт, а дальше пошли в номера отдыхать. Нам сейчас не до праздников, потому что идёт тяжёлая работа. Вроде бы здесь солнце, море, лето, но даже на пляж почти никто не ходит.

– Чего вам больше всего не хватает на сборе?

– Скучаю по семье, по родным, потому что очень много времени приходится проводить в разъездах. Я знаю, что мы после этого сбора почти сразу улетим ещё на месяц. А так у нас здесь идеальные условия. Нет ничего такого, чтобы у нас не было. Все наши желания исполняются и персоналом и нашим руководством.